Главные события 17 декабря: новый статус Московского патриархата, избран Общественный совет добропорядочности, изменения в регистрации автомобилей

Главные новости 17 декабря 2018 года. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n115761-glavnye-sobytiya-17-dekabrya-novyy-status-moskovskogo-patriarhata-izbran-obschestvennyy-sovet.html

Racurs.ua

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний, которого в субботу, 15 декабря, избрали на объединительном соборе, рассказал о новом статусе Московского патриархата в Украине, а также его главы митрополита Онуфрия.

В Киеве 17 декабря состоялись выборы второго состава Общественного совета добропорядочности (ОСД) при Высшей квалификационной комиссии судей Украины, сообщил в Фейсбук юрист Роман Маселко. Всего в состав Общественного совета добропорядочности намеревались попасть 26 человек при наличии двадцати вакансий. Выбирали членов Совета представители 11 общественных организаций, которые получили соответствующий допуск от Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ).

В Польше около Виленского вокзала в Варшаве произошла массовая драка между группами поляков и украинцев. Согласно сообщениям СМИ Польши, участники конфликта использовали стеклянные бутылки.

В Украине внесены изменения в постановление о государственной регистрации (перерегистрации) транспортных средств. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел в Twitter.