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Главные новости 17 декабря 2018 года. Фото: Ракурс

Главные события 17 декабря: новый статус Московского патриархата, избран Общественный совет добропорядочности, изменения в регистрации автомобилей

17 дек 2018, 19:30
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Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний, которого в субботу, 15 декабря, избрали на объединительном соборе, рассказал о новом статусе Московского патриархата в Украине, а также его главы митрополита Онуфрия.

В Киеве 17 декабря состоялись выборы второго состава Общественного совета добропорядочности (ОСД) при Высшей квалификационной комиссии судей Украины, сообщил в Фейсбук юрист Роман Маселко. Всего в состав Общественного совета добропорядочности намеревались попасть 26 человек при наличии двадцати вакансий. Выбирали членов Совета представители 11 общественных организаций, которые получили соответствующий допуск от Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ).

В Польше около Виленского вокзала в Варшаве произошла массовая драка между группами поляков и украинцев. Согласно сообщениям СМИ Польши, участники конфликта использовали стеклянные бутылки.

В Украине внесены изменения в постановление о государственной регистрации (перерегистрации) транспортных средств. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел в Twitter.

Источник: Ракурс


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