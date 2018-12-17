Восстание машин отменяется: сгорел робот-доставщик (ВИДЕО)

В США посреди улицы загорелся робот. Фото: VistaNews.ru

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В США робот-доставщик KiwiBot загорелся на одной из улиц города Беркли, выполняя заказ. Причиной возгорания стала неисправность аккумулятора, а также отсутствие программного отслеживания его состояния. После этого случая программное обеспечение роботов уже обновили, пишет The Verge.

Компания Kiwi создала три вида роботов для доставки еды из кафе и ресторанов. Сначала контейнеры с едой погружают в робота, который ездит между стойкой в кафе и улицей. На улице курьер переставляет контейнеры в роботов-доставщиков, находящихся в кузове велосипеда.

После этого велосипед самостоятельно уезжает и развозит роботов по району, а они в свою очередь развозят еду непосредственно клиентам.

Компания не раскрывает подробности функционирования этой системы. Неизвестен механизм, с помощью которого роботы выпускаются из грузового отсека велосипеда.

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