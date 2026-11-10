Сколько кибератак осуществляют на цифровую инфраструктуру Украины, рассказали в правительстве

Ежегодно происходят тысячи кибератак

https://racurs.ua/n217344-skolko-kiberatak-osuschestvlyaut-na-cifrovuu-infrastrukturu-ukrainy-rasskazali-v-pravitelstve.html

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Хакерські атаки на цифрову інфраструктуру України відбуваються в дуже великих обсягах.

Щороку фіксуються приблизно 2−3 тис. кібератак на українські цифрові системи та інструменти. Про це в інтерв’ю «Українському радіо» розповіла міністр цифрової трансформації Оксана Ферчук.

І тут ми не ділимо їх на державні чи приватні. 2−3 тисячі атак на рік — це велика кількість і зрозуміло, що певна їх кількість може бути успішною, — розповіла вона.

Ферчук зазначила, що це постійна боротьба:

Наші команди стають все професійнішими і починають використовувати нові інструменти кіберзахисту, в тому числі сучасні, які працюють на базі ШІ. Ворог теж змінює свою тактику, шукає вразливості не тільки в наших інформаційних системах, а й серед людей.

Вона також зазначила, що кібератаки сьогодні здійснюються з різним вектором атаки. Зокрема, точкою вразливості може бути сама людина, яка необережно може повідомити важливу інформацію шахраям:

Тому наше завдання — також підвищувати рівень кібернавичок або цифрових навичок у громадян і постійно розповідати про якісь базові навички, які треба тримати в голові і не розповсюджувати персональну інформацію третім особам, не реагувати на якісь листи або дивні повідомлення. Бо хакери полюють на наші дані, хакери полюють на тих людей, які необережно ставляться до своєї інформації.

Тому кібергігієна, кібербезпека і кіберосвіта — теж дуже важливі напрямки в нашій роботі з українським суспільством, — додала Ферчук.

Джерело: «Українське радіо»