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Ракурс
В сети распространяется фейковый анонс массированной хакерской атаки, изображение: ChatGPT

В Сети распространяют фейк об «отключении интернета на три месяца» — ЦПД

9 ноя 2026, 15:13
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У соцмережах поширюють конспірологічні теорії про масштабну кібератаку, котра нібито станеться 17 листопада і призведе до вимкнення інтернету у всьому світі на три місяці. Також хакери нібито «обнулять» банківські рахунки.

Автори дописів закликають людей запасатися продуктами, водою та готівкою. Центр протидії дезінформації РНБО України наголошує, що ця інформація є чутками, які не мають жодних підтверджень.

Ця інформація не має жодних підтверджень. Автори дописів-першоджерел посилаються на чутки й неперевірені дані, — наголошують у ЦПД.

Зазначається, що автори відповідних дописів як «доказ» нібито майбутньої кібератаки наводять реальні рекомендації урядів різних країн щодо запасів на випадок надзвичайних ситуацій.

Насправді ці рекомендації не пов’язані з 17 листопада й не містять попереджень про кібератаку, — наголошує ЦПД. — Також до чутки прив’язали заплановану на 17 листопада перевірку системи оповіщення у США. Йдеться лише про тестове повідомлення на радіо й телебаченні. Відключення інтернету чи обмеження доступу до банківських рахунків не передбачені.

ЦПД закликає українців не піддаватися паніці та довіряти інформації лише з перевірених джерел.

Источник: Ракурс


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