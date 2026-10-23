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Кибербезопасность государственных сервисов планируют усилить, фото: Google Gemini
Команды по кибербезопасности сформируют в органах исполнительной власти — Корецкийhttps://racurs.ua/n217004-komandy-po-kiberbezopasnosti-sformiruut-v-organah-ispolnitelnoy-vlasti-koreckiy.htmlРакурс
В Україні посилять кібербезпеку державних сервісів.
Про це сьогодні, 23 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.
Дав пряме доручення керівникам усіх органів виконавчої влади — терміново сформувати команди кібербезпеки, закупити програмне забезпечення й ввести його в експлуатацію, — зазначив Корецький.
Прем'єр наголошує, що Росія б'є по українській цифровій інфраструктурі так само системно, як і по енергетиці:
- лише за вересень у Києві пошкоджено близько десяти дата-центрів;
- посилюються і кібератаки. Ворог дедалі частіше використовує штучний інтелект, і одна з головних мішеней — державні інформаційні системи та український бізнес.
Ключові цифрові органи вже вміють відбивати атаки з використанням ШІ. Такої ж готовності очікую від кожної державної установи та інституції, — додав він.