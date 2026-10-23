Кибербезопасность государственных сервисов планируют усилить, фото: Google Gemini

https://racurs.ua/n217004-komandy-po-kiberbezopasnosti-sformiruut-v-organah-ispolnitelnoy-vlasti-koreckiy.html

Ракурс

В Україні посилять кібербезпеку державних сервісів.

Про це сьогодні, 23 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Дав пряме доручення керівникам усіх органів виконавчої влади — терміново сформувати команди кібербезпеки, закупити програмне забезпечення й ввести його в експлуатацію, — зазначив Корецький.

Прем'єр наголошує, що Росія б'є по українській цифровій інфраструктурі так само системно, як і по енергетиці:

лише за вересень у Києві пошкоджено близько десяти дата-центрів;

посилюються і кібератаки. Ворог дедалі частіше використовує штучний інтелект, і одна з головних мішеней — державні інформаційні системи та український бізнес.