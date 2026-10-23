Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Кібербезпеку державних сервісів планують посилити, фото: Google Gemini

Команди з кібербезпеки сформують в органах виконавчої влади — Корецький

23 жов 2026, 15:43
999

В Україні посилять кібербезпеку державних сервісів.

Про це сьогодні, 23 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Дав пряме доручення керівникам усіх органів виконавчої влади — терміново сформувати команди кібербезпеки, закупити програмне забезпечення й ввести його в експлуатацію, — зазначив Корецький.

Прем'єр наголошує, що Росія б'є по українській цифровій інфраструктурі так само системно, як і по енергетиці:

  • лише за вересень у Києві пошкоджено близько десяти дата-центрів;
  • посилюються і кібератаки. Ворог дедалі частіше використовує штучний інтелект, і одна з головних мішеней — державні інформаційні системи та український бізнес.

Ключові цифрові органи вже вміють відбивати атаки з використанням ШІ. Такої ж готовності очікую від кожної державної установи та інституції, — додав він.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів