Погода в Україні на 17 січня: без опадів, синоптики очікують потепління (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n116883-pogoda-v-ukrayini-na-17-sichnya-bez-opadiv-synoptyky-ochikuut-poteplinnya-karta.htmlRacurs.ua
Погода в Україні 17 січня буде переважно сонячною.
Температура повітря вночі коливатиметься від 7 до 10 градусів морозу на сході країни і від 1 до 4 градусів нижче нуля у західних областях, повідомляють в Укргідрометцентрі.
Вдень у більшості областей потеплішає на декілька градусів. Температура сягне від 5−7 градусів вище нуля на заході до 1−4 градусів морозу на сході. Вітер південно-західний 7−12 м/с.
Погода в Києві у четвер, 17 січня, буде морозною і сухою. Вночі стовпчики термометру опустяться до 5−7° морозу, вдень буде тепліше — до 1° вище нуля.
У Львові завтра очікується суха погода. Температура повітря вночі до 2° морозу, вдень буде тепліше — 4−6° вище нуля.
У Дніпрі та Харкові 17 січня буде сонячно і холодно. Вночі стовпчики термометру опустяться до 9−11° морозу, вдень — від 0° до 2° нижче нуля.
Сонячною і сухою буде погода завтра і в Одесі. Вночі очікується мороз — до −6°, а вдень буде від 3° до 5 тепла.
Геомагнітна ситуація 17 січня буде спокійною. Впродовж дня можливі тільки невеликі збурення.