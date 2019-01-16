Погода в Україні на 17 січня: без опадів, синоптики очікують потепління (КАРТА)

Мороз і сонце в Україні, фото — "Ракурс"

https://racurs.ua/ua/n116883-pogoda-v-ukrayini-na-17-sichnya-bez-opadiv-synoptyky-ochikuut-poteplinnya-karta.html

Racurs.ua

Погода в Україні 17 січня буде переважно сонячною.

Температура повітря вночі коливатиметься від 7 до 10 градусів морозу на сході країни і від 1 до 4 градусів нижче нуля у західних областях, повідомляють в Укргідрометцентрі.

Вдень у більшості областей потеплішає на декілька градусів. Температура сягне від 5−7 градусів вище нуля на заході до 1−4 градусів морозу на сході. Вітер південно-західний 7−12 м/с.

Погода в Києві у четвер, 17 січня, буде морозною і сухою. Вночі стовпчики термометру опустяться до 5−7° морозу, вдень буде тепліше — до 1° вище нуля.

У Львові завтра очікується суха погода. Температура повітря вночі до 2° морозу, вдень буде тепліше — 4−6° вище нуля.

У Дніпрі та Харкові 17 січня буде сонячно і холодно. Вночі стовпчики термометру опустяться до 9−11° морозу, вдень — від 0° до 2° нижче нуля.

Сонячною і сухою буде погода завтра і в Одесі. Вночі очікується мороз — до −6°, а вдень буде від 3° до 5 тепла.

Геомагнітна ситуація 17 січня буде спокійною. Впродовж дня можливі тільки невеликі збурення.