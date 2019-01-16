ФСБ побачила «шпигуна» СБУ у водієві автобуса. Фото: E-news.su

https://racurs.ua/ua/n116881-fsb-pobachyla-shpyguna-sbu-u-vodiievi-avtobusa.html

Racurs.ua

У Росії вкотре заявили про викриття українського «шпигуна». Підозри у шпигунстві отримав водій автобуса Київ — Сімферополь.

У ФСБ РФ стверджують, що водія на ім’я Леонід Каплун завербував співробітник Служби безпеки України на адмінмежі з Кримським півостровом. Каплун нібито мав повідомляти про кількість військової техніки і російських прикордонників в окупованому Криму, повідомляє РІА «Новости».

При цьому ФСБ відпустила підозрюваного нібито через те, що він ще не встиг передати жодних даних, але заборонила йому в’їзд до Росії на 20 років.

Водночас у СБУ заперечили інформацію про існування українського шпигуна Каплуна. Речниця спецслужби Олена Гітлянська повідомила у коментарі «Громадському», що дані, оприлюднені ФСБ РФ, є фейковими, а серед співробітників СБУ такого працівника немає.

Раніше повідомлялось, що в Росії за шпигунство засудили українського юриста, який регулярно їздив до Нижнього Новгорода по ліки для сина.