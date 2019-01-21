«Солсберийским шпионам» Боширову и Петрову заморозили активы в ЕС и ввели визовый бан

Российские шпионы теперь под санкциями ЕС, фото — Offshoreview.eu

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Racurs.ua

Министры иностранных дел стран Евросоюза утвердили санкции за нарушение режима распространения химического оружия.

Новые санкции Совета министров ЕС касаются четырех граждан РФ и пяти граждан Сирии, сообщил 21 января в Твиттер журналист «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк.

Под них попали и четверо подозреваемых по «делу Скрипалей». Среди них — Александр Мишкин (Александр Петров) и Анатолий Чепига (Руслан Боширов). Их Великобритания подозревает в применении химического оружия на территории своей страны.

Санкции предусматривают замораживание активов этих лиц на территории ЕС, а также запрет выдачи виз.

Йозвяк сообщил, что фамилии всех лиц из «черного списка» в Евросоюзе сообщат в течение сегодняшнего дня.

«Ракурс» сообщал, что новые ограничения от Совета министров Евросоюза впервые вводятся в соответствии с измененным режимом санкций, который утвердили в ЕС осенью 2018 года.

Напомним, что в марте 2018 года в английском Солсбери на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было совершено нападение с использованием химического вещества «Новичок». Лондон обвинил в нападении Москву, обнародовав подробный доклад о пребывании россиян в стране.