Письма с предупреждениями о терактах получили жители Магнитогорска (ФОТО, ВИДЕО)

Письма с предупреждениями о терактах получили жители Магнитогорска. Фото: РІА "Новости"

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Письма с предупреждениями о возможных терактах по электронной почте получили сегодня жители Магнитогорска.

В письмах сообщается, что взрывные устройства установлены в различных общественных местах, среди которых могут быть учебные, медицинские учреждения и развлекательные центры, сообщает 74.ru.

На данный момент управление ФСБ по Челябинской области проверяет информацию. Очевидцы сообщают о работе спецслужб в школе № 62, детской больнице № 3 и психиатрической лечебнице. Учеников частной школы «Левушка» отпустили домой из-за угрозы теракта.

В администрации города уже прокомментировали ситуацию и призвали жителей Магнитогорска не поддаваться на провокации и не паниковать.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме, в результате которого погибли 39 человек. Приоритетной версией происшествия считается взрыв бытового газа, однако на днях ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрыв дома. Также на следующий день в Магнитогорске взорвалась маршрутка.