«Исламское государство» взяло на себя ответственность за взрыв в Магнитогорске

Последствия взрыва в Магнитогорске, фото: BBC.com

https://racurs.ua/n116963-islamskoe-gosudarstvo-vzyalo-na-sebya-otvetstvennost-za-vzryv-v-magnitogorske.html

Racurs.ua

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ) взяла на себя ответственность за недавний взрыв в многоэтажке в российском городе Магнитогорске.

Об этом говорится в «эксклюзивном» материале еженедельной газеты исламистов Al-Naba, сообщает организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность террористов в интернете.

Телеграмм-канал Directorate 4 разместил текст арабоязычной статьи, в которой утверждается, что взрывчатка была заложена между третьим и десятым этажом здания.

Впрочем, никаких других сведений, кроме уже известных, террористы в статье не приводят, а свое длительное молчание по этому вопросу объясняют соображениями безопасности лиц, устроивших теракт.

В Следственном комитете РФ уже отреагировали на заявление ИГИЛ. Там отмечают, что версия взрыва газа остается приоритетной, террористам, которые, как известно, нередко приписывают себе теракты, доверять не стоит. Однако рассматриваются все возможные версии. Отмечается, что следов взрывчатых веществ на месте инцидента криминалисты не обнаружили.

Взрыв в Магнитогорске, за который ИГИЛ берет на себя ответственность, прогремел 31 декабря 2018 года в подъезде одной из многоэтажек. В результате инцидента произошло обрушение перекрытий, под завалами оказались несколько десятков человек. В настоящее время известно о 39-ти погибших.

Спустя несколько дней появились сообщения о стрельбе и взрыве маршрутки в городе. Впрочем российские силовики не спешат заявлять о связи этих двух инцидентов.