Газовые переговоры "Нафтогаза" и "Газпрома" запланированы на 21 января. Фото 2000

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Racurs.ua

Газовые переговоры между Украиной и Россией запланированы на понедельник, 21 января.

Представители компаний «Нафтогаз Украины» и «Газпром» встретятся в Брюсселе для пересмотра газового контракта по импорту и транзиту голубого топлива, заявил сегодня на брифинге глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Кроме того, чиновник отметил, что за 2009−2014 годы Украина понесла безвозвратные потери на 32,1 млрд долл. именно из-за невыгодных условий газовых контрактов с Россией.

«Эта цифра состоит из переплат, штрафов, других компонентов, которые являются следствием именно контрактов 2009 года. В пересчете на каждую украинскую семью — это примерно 61 тыс. грн», — заявил Коболев.

Он добавил, что благодаря победе «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже удалось уберечь 97 млрд долл., которые должны были пойти на счета «Газпрома».

Также Коболев отметил, что сейчас Украина платит за газ в год на 0,5 млрд долл. меньше, чем ей поступает по его транзит.

Как известно, трехсторонние газовые переговоры с участием Украины, Евросоюза и России 15 января сорвались из-за отсутствия представителей российской стороны. Эксперты считают, что в связи с этим не стоит ожидать успешных договоренностей на переговорах 21 января.

Ранее сообщалось, что в правительстве подтвердили новое подорожание газа с 1 мая. Его стоимость для населения вырастет на 20% и составит 9,8 тыс. грн за 1 тыс. куб. м.