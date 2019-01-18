Газові переговори "Нафтогазу" та "Газпрому" заплановані на 21 січня. Фото: 2000

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Racurs.ua

Газові переговори між Україною та Росією заплановано на понеділок, 21 січня.

Представники компаній «Нафтогаз України» і «Газпром» зустрінуться в Брюсселі для перегляду газового контракту щодо імпорту і транзиту блакитного палива, заявив сьогодні на брифінгу глава правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

Окрім того, чиновник зазначив, що за 2009−2014 роки Україна зазнала безповоротних втрат на 32,1 млрд дол. саме через невигідні умови газових контрактів з Росією.

«Ця цифра складається з переплат, штрафів, інших компонентів, які є наслідком саме контрактів 2009 року. В перерахунку на кожну українську родину — це приблизно 61 тис. грн», — заявив Коболєв.

Він додав, що завдяки перемозі «Нафтогазу» в Стокгольмському арбітражі вдалося вберегти 97 млрд дол., які мали би піти на рахунки «Газпрому».

Також Коболєв зазначив, що наразі Україна платить за газ на рік на 0,5 млрд дол. менше, ніж їй надходить за його транзит.

Як відомо, тристоронні газові переговори за участі України, Євросоюзу та Росії 15 січня зірвалися через відсутність представників російської сторони. Експерти вважають, що через це не варто очікувати успішних домовленостей на переговорах 21 січня.

Раніше повідомлялося, що в уряді підтвердили нове здорожчання газу з 1 травня. Його вартість для населення зросте на 20% і становитиме 9,8 тис. грн за 1 тис. куб. м.