В уряді підтвердили нове подорожчення газу з 1 травня (ВІДЕО)

Газ знову дорожчає, фото — "5 канал"

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Ціна на газ для населення зросте з 1 травня на 20% і становитиме 9,8 тис. грн за 1 тис. куб. м.

Це рішення передбачене відповідною постановою Кабміну, повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі телеканалу «Еспресо».

Він пояснив, що ціну на газ для побутових споживачів формують відповідно до спеціальної формули.

«З 1 листопада 2018 року діє коефіцієнт 60% від повної ціни, а далі ця формула передбачає з 1 травня підвищення до 80%", — сказав Рева.

Міністр розтлумачив, що застосування формули й відповідне підвищення ціни на газ залежатиме від багатьох факторів. Наприклад, ситуації в країні і темпів зростання економіки.

Нагадаємо, що з 1 листопада 2018 року ціна на газ для населення становить 8,5 грн за 1 куб. м. До 1 листопада кінцевий споживач сплачував за кубометр 6,96 грн.

З 1 травня 2019 року по 31 грудня 2019 року ціна становитиме вже 9,9 грн за кубометр. Якщо користуватися цією формулою, то з 1 січня 2020 року ринкова ціна на газ для населення складатиме приблизно 12,3 грн за 1 куб. м.