В правительстве подтвердили новое подорожание газа с 1 мая (ВИДЕО)

Газ снова дорожает, фото — "5 канал"

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Цена на газ для населения вырастет с 1 мая на 20% и составит 9,8 тыс. грн за 1 тыс. куб. м.

Это решение предусмотрено соответствующим постановлением Кабмина, сообщил министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала «Эспрессо».

Он объяснил, что цену на газ для бытовых потребителей формируют в соответствии со специальной формулой.

«С 1 ноября 2018 года действует коэффициент 60% от полной цены, а дальше эта формула предусматривает с 1 мая повышение до 80%", — сказал Рева.

Министр объяснил, что применение формулы и соответствующее повышение цены на газ будет зависеть от многих факторов, например, ситуации в стране и темпов роста экономики.

Напомним, что с 1 ноября 2018 года цена на газ для населения составляет 8,5 грн за 1 куб. м. До 1 ноября конечный потребитель платил за кубометр 6,96 грн.

С 1 мая до 31 декабря 2019 года цена составит уже 9,9 грн за кубометр. Если пользоваться этой формулой, то с 1 января 2020 года рыночная цена на газ для населения будет составлять примерно 12,3 грн за 1 куб. м.