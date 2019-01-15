В Одессе задержали активистов, вышедших на акцию в поддержку украинских военнопленных моряков (ВИДЕО)

В Одессе задержали активистов

https://racurs.ua/n116820-v-odesse-zaderjali-aktivistov-vyshedshih-na-akciu-v-podderjku-ukrainskih-voennoplennyh-moryakov.html

Racurs.ua

В Одессе сегодня, 15 января, около 50 активистов вышли под Генеральное консульство России, чтобы поддержать военнопленных украинских моряков, которых судят в Москве. Во время этой акции полиция задержала двух участников и начала мешать ее проведению. Об этом сообщило в Facebook местное издание «Думская», которое вело прямую трансляцию с места события.

Участники акции принесли к Генконсульству красную краску, они хотели облить ею ворота и забор дипломатического представительства. Но полицейские помешали этому, в итоге краску разлили на дорогу и участников акции.

Один из организаторов Виталий Кожухарь заявил, что акция планировалась исключительно мирной, а краска, которой планировали облить дипредставительство России, легко смывается. Поэтому он не видит смысла применять силу против активистов. Комментариев от полиции Одесской области по этому поводу пока нет.

&lt;/ iframe&gt; &lt;p&gt; Напомним, что украинских военнопленных моряков, захваченных Россией в Азовском море, сегодня доставили в Лефортовский суд в Москве. Там им продолжат арест.&lt;/p&gt;

Напомним, что украинских военнопленных моряков, захваченных Россией в Азовском море, сегодня доставили в Лефортовский суд в Москве. Там им продолжат арест.