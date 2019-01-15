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В Одессе задержали активистов
В Одессе задержали активистов, вышедших на акцию в поддержку украинских военнопленных моряков (ВИДЕО)https://racurs.ua/n116820-v-odesse-zaderjali-aktivistov-vyshedshih-na-akciu-v-podderjku-ukrainskih-voennoplennyh-moryakov.htmlRacurs.ua
В Одессе сегодня, 15 января, около 50 активистов вышли под Генеральное консульство России, чтобы поддержать военнопленных украинских моряков, которых судят в Москве. Во время этой акции полиция задержала двух участников и начала мешать ее проведению. Об этом сообщило в Facebook местное издание «Думская», которое вело прямую трансляцию с места события.
Участники акции принесли к Генконсульству красную краску, они хотели облить ею ворота и забор дипломатического представительства. Но полицейские помешали этому, в итоге краску разлили на дорогу и участников акции.
Один из организаторов Виталий Кожухарь заявил, что акция планировалась исключительно мирной, а краска, которой планировали облить дипредставительство России, легко смывается. Поэтому он не видит смысла применять силу против активистов. Комментариев от полиции Одесской области по этому поводу пока нет.
Напомним, что украинских военнопленных моряков, захваченных Россией в Азовском море, сегодня доставили в Лефортовский суд в Москве. Там им продолжат арест.