Два истребителя столкнулись в России. Фото: CombatAVIA

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Два истребителя Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке в России. Инцидент произошел сегодня утром во время полета над Татарским проливом.

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 пропали с радаров недалеко от поселка Нельма Хабаровского края, сообщает ТАСС, ссылаясь на свои источники в силовых структурах региона.

Экипаж одного самолета катапультировался. Предварительно, причиной столкновения называют ошибку пилотирования.

В экстренных службах сообщают, что спасатели видели с воздуха аварийные огни в Татарском проливе. В том же квадрате были замечены два оранжевых парашютных купола. Предполагается, что это плот с экипажем одного из истребителей. Спасательные суда уже отправились на поиски потерпевших.

Ранее сообщалось, что в горах возле границы со Швейцарией разбился французский истребитель.