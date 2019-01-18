Погодные неурядицы: ГСЧС предупреждает об угрозе лавин в Карпатах, зафиксирован сход снега на дорогу госзначения (ФОТО)

В Карпатах существует опасность схода лавин, фото: ГСЧС

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Racurs.ua

В Карпатах на территории Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей, в связи со снегопадами и метелями, сохраняется повышенная снеголавинная опасность (3-го уровня).

Состояние лавинной опасности 3-го уровня означает, что снежный покров недостаточно надежно держится на крутых склонах. Лавины могут сходить даже при небольших нагрузках, то есть могут быть случайно спровоцированы человеком. Кроме того, есть опасность спонтанного схода лавин, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Кроме того, на территории Закарпатской области сохраняется опасность схода снега на дороги. В частности, один такой случай был зафиксирован сегодня ночью примерно в 4.25 на автодороге Н-09 Мукачево — Рахов — Ивано-Франковск — Рогатин — Львов в районе села Деловое Раховского района Закарпатской области. Протяженность снежных масс составила 30 м, высота — 1,5 м.

В результате инцидента было остановлено движение в обоих направлениях.

В 7.30 движение транспорта было восстановлено. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, на прошлой неделе отель в Швейцарии сошла лавина. В результате инцидента пострадали три человека, снег смог прорваться в помещение заведения.