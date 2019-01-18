Погодні негаразди: ДСНС попереджає про загрозу лавин у Карпатах, зафіксовано зсув снігу на дорогу держзначення (ФОТО)

У Карпатах існує небезпека сходження лавин, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n116961-pogodni-negarazdy-dsns-poperedjaie-pro-zagrozu-lavyn-u-karpatah-zafiksovanyy-zsuv-snigu.html

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У Карпатах на території Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, зберігається підвищена сніголавинна небезпека (3-го рівня).

Стан лавинної небезпеки 3-го рівня означає, що сніговий покрив недостатньо надійно тримається на крутих схилах. Лавини можуть сходити навіть при невеликих навантаження, тобто можуть бути випадково спровоковані людиною. Крім того, є небезпека спонтанного сходження лавин, повідомляє прес-служба ДСНС.

Крім того, на території Закарпатської області зберігається небезпека сходження снігу на дороги. Зокрема, один такий випадок був зафіксований сьогодні вночі приблизно о 4.25 на автошляху Н-09 Мукачево — Рахів — Івано-Франківськ — Рогатин — Львів в районі села Ділове Рахівського району Закарпатської області. Протяжність снігових мас склала 30 м, висота — 1,5 м.

Внаслідок інциденту було зупинено рух в обох напрямках.

О 7.30 рух транспорту було відновлено. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, минулого тижня на готель у Швейцарії зійшла лавина. Внаслідок інциденту постраждали троє людей, сніг зміг прорватися в приміщення закладу.