У столиці Колумбії смертник на автомобілі підірвав поліцейську академію, щонайменше 20 загиблих (ФОТО, ВІДЕО)

Наслідки теракту в Боготі, фото: nbcnews

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У столиці Колумбії Боготі смертник на автомобілі, начиненому вибухівкою, вчора прорвався на територію поліцейської академії.

Жертвами інциденту стали щонайменше 20 осіб, повідомляє BBC.

Ще десятки людей були травмовані.

Серед жертв вибуху двоє іноземців — громадяни Панами та Еквадору.

За кермом автомобіля перебував 57-річний Хосе Альдемаро Рохас. Його пікап Nissan 1993 року був начинений 80 кг пентоліта. Раніше такий тип вибухівки використовували місцеві партизани з лівого марксистського руху FARC. У 2016 році ця організація та уряд Колумбії домовилися припинити багаторічне протистояння.

Президент Колумбії Іван Дуке назвав цей інцидент «божевільним терористичним актом» проти беззбройних курсантів і оголосив триденну національну жалобу.

Наразі жодна організація не взяла на себе відповідальність за цей теракт.

Дуке доручив поліції і військовим знайти злочинців, які стоять за організацією нападу, і притягнути їх до відповідальності.

«Колумбійці ніколи не піддавалися тероризму, ми його завжди перемагали. Цей випадок не буде виключенням», — заявив він на прес-конференції, скликаній у зв’язку з цим інцидентом.

#Urgente Primeras imágenes de carro bomba en Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá



Más imágenes en: https://t.co/r1rrwS6U5Bpic.twitter.com/Ls4FdonOC1 — RCN Radio (@rcnradio) 17 січня 2019 р.

Нагадаємо, на початку 2018 року в Колумбії п’ятеро правоохоронців загинули після того, як невідомий мотоцикліст підкинув до поліцейського відділку вибуховий пристрій.