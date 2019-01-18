В столице Колумбии смертник на автомобиле подорвал полицейскую академию, 20 погибших (ФОТО, ВИДЕО)

Последствия теракта в Боготе, фото: BBC

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Racurs.ua

В столице Колумбии Боготе смертник на автомобиле, начиненном взрывчаткой, вчера прорвался на территорию полицейской академии.

Жертвами инцидента стали не менее 20-ти человек, сообщает BBC.

Еще десятки людей были травмированы.

Среди жертв взрыва двое иностранцев — граждане Панамы и Еквадора.

За рулем автомобиля находился 57-летний Хосе Альдемаро Рохас. Его пикап Nissan 1993 года был начинен 80 кг пентолита. Ранее такой тип взрывчатки использовали местные партизаны из левого марксистского движения FARC. В 2016 году эта организация и правительство Колумбии договорились прекратить многолетнее противостояние.

Президент Колумбии Иван Дуке назвал этот инцидент «безумным террористическим актом» против безоружных курсантов и объявил трехдневный национальный траур.

В настоящее время ни одна организация не взяла на себя ответственность за этот теракт.

Дуке поручил полиции и военным найти преступников, которые стоят за организацией нападения, и привлечь их к ответственности.

«Колумбийцы никогда не поддавались терроризму, мы его всегда побеждали. Этот случай не будет исключением», — заявил он на пресс-конференции, созванной в связи с этим инцидентом.

#Urgente Primeras imágenes de carro bomba en Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá

Напомним, в начале 2018 года в Колумбии пятеро правоохранителей погибли после того, как неизвестный подбросил в полицейский участок взрывное устройство.