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Последствия теракта в Боготе, фото: BBC
В столице Колумбии смертник на автомобиле подорвал полицейскую академию, 20 погибших (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n116960-v-stolice-kolumbii-smertnik-na-avtomobile-vzorval-policeyskuu-akademiu-20-pogibshih-foto.htmlRacurs.ua
В столице Колумбии Боготе смертник на автомобиле, начиненном взрывчаткой, вчера прорвался на территорию полицейской академии.
Жертвами инцидента стали не менее 20-ти человек, сообщает BBC.
Еще десятки людей были травмированы.
Среди жертв взрыва двое иностранцев — граждане Панамы и Еквадора.
За рулем автомобиля находился 57-летний Хосе Альдемаро Рохас. Его пикап Nissan 1993 года был начинен 80 кг пентолита. Ранее такой тип взрывчатки использовали местные партизаны из левого марксистского движения FARC. В 2016 году эта организация и правительство Колумбии договорились прекратить многолетнее противостояние.
Президент Колумбии Иван Дуке назвал этот инцидент «безумным террористическим актом» против безоружных курсантов и объявил трехдневный национальный траур.
В настоящее время ни одна организация не взяла на себя ответственность за этот теракт.
Дуке поручил полиции и военным найти преступников, которые стоят за организацией нападения, и привлечь их к ответственности.
«Колумбийцы никогда не поддавались терроризму, мы его всегда побеждали. Этот случай не будет исключением», — заявил он на пресс-конференции, созванной в связи с этим инцидентом.
#Urgente Primeras imágenes de carro bomba en Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá
— RCN Radio (@rcnradio) 17 січня 2019 р.
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Напомним, в начале 2018 года в Колумбии пятеро правоохранителей погибли после того, как неизвестный подбросил в полицейский участок взрывное устройство.