Страх перед вакцинацией ВОЗ считает одной из самых больших проблем 2019 года

В мире существует значительный уровень недоверия к вакцинации, фото: Freestockphotos.biz

https://racurs.ua/n116959-strah-pered-vakcinaciey-voz-schitaet-odnoy-iz-samyh-bolshih-problem-2019-goda.html

Racurs.ua

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально назвала нежелание вакцинироваться или прямой отказ от вакцинации одной из десяти самых больших проблем 2019 года.

Об этом говорится в статье на сайте организации, посвященной главным угрозам для здоровья человечества в этом году.

На 2019 год приходится начало нового пятилетнего стратегического плана ВОЗ, который призван защитить человечество от чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения, значительно облегчить доступ к медицинскому обеспечению в мире и улучшить уровень здоровья миллиардов людей.

Отмечается, что явление, известное как «вакцинная нерешительность», может нивелировать все успехи человечества в борьбе с рядом опасных болезней, которые почти удалось побороть благодаря массовой вакцинации.

В частности в ВОЗ обращают внимание на глобальный 30-процентный рост заболеваемости корью. Причины этого явления комплексные и не всегда связаны с отказом от вакцины. Однако, отмечают в ВОЗ, некоторые страны, которые были близки к ликвидации этой болезни, столкнулись с ее всплеском.

В ВОЗ подчеркивают, что вакцинация — один из самых эффективных способов профилактики болезней — сегодня она предотвращает 2−3 млн смертельных случаев в год, и еще 1,5 млн жизней можно было бы спасти, если бы глобальный охват вакцинированием улучшился.

Несмотря на убедительные научные доказательства того, что вакцины являются безопасными и эффективными, показатели вакцинации в мире в последнее время стали уменьшатся.

Отчасти это может быть следствием длительного негативного освещения вопроса вакцинации в СМИ.

Однако, в отличие от других угроз для здоровья, упомянутых в списке нынешнего года — таких, как загрязнение воздуха, изменение климата и устойчивость бактерий к антибиотикам — недостаточная вакцинация имеет четкое и эффективное решение. Основная проблема — убедить людей доверять вакцинам.

Напомним, недавно от кори в Украине умерла 36-летняя жительница Львова.