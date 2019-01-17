Поддержка молодых ученых: стало известно, какую стипендию назначила Рада

Стипендии для молодых ученых

https://racurs.ua/n116958-podderjka-molodyh-uchenyh-stalo-izvestno-kakuu-stipendiu-naznachila-rada.html

Racurs.ua

Верховная Рада Украины сегодня, 17 января, на вечернем заседании приняла постановление о назначении в 2019 году именных стипендий для талантливых молодых ученых. Об этом сообщается на официальном сайте Рады.

Согласно постановлению, в этом году именные стипендии получат 30 молодых ученых. Каждая из стипендий составит 2 тыс. грн, ее будут выплачивать ежемесячно.

Проект постановления зарегистрирован под № 9411.

Напомним, что сегодня Верховная Рада также приняла во втором чтении и в целом закон «О социальных услугах». Документ № 4607 поддержали 230-ю голосами «за». Согласно закону, социальные услуги должны быть направлены на профилактику и преодоление сложных жизненных обстоятельств с целью минимизации их негативного влияния на жизнь людей.

Также определились с понятием сложных жизненных обстоятельств. В законе сказано, что это те обстоятельства, которые негативно влияют на качество жизни человека, состояние здоровья и развитие личности, а также функционирование семьи. Это те обстоятельства, которые человек или его семья не могут преодолеть самостоятельно.