Контрабанда щеглов: в Минэкологии рассказали о дальнейшей судьбе птиц (ФОТО)

Контрабанда щеглов. Фото: Ракурс

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Racurs.ua

Щеглов, которых сегодня в аэропорту «Борисполь» задержали таможенники, по решению специально созданной комиссии Министерства экологии выпустили на свободу. Об этом сообщил пресс-центр Минэкологии и природных ресурсов Украины со ссылкой на заявление главы Остапа Семерака.

С момента изъятия птицы находились на территории конного клуба «Магнат» под Киевом. Минприроды вместе с Институтом зоологии приняли решение всех птиц отпустить на волю, так как их выловили из дикой природы.

Ветеринары и орнитологи, которые вошли в состав комиссии, утверждают, что щеглов поймали недавно, эти птицы смогут очень быстро снова приспособиться к жизни в природе. Это наши местные птицы, которые никуда не улетают из наших краев и зимуют на территории Украины. К сожалению, 67 щеглов нашли в клетках мертвыми.

Министр подчеркнул, что Минприроды не выдавало ни одного разрешения на вылов этого вида птиц из дикой природы. Он выразил надежду, что правоохранители отреагируют и откроют уголовное производство. Нужно выяснить, кто причастен к попытке контрабанды птиц.

Щегол (Carduelis carduelis) — это маленькая птичка из семейства вьюрковых. Длина ее тела — 12−16 см, вес всего 16−22 г. Живут такие птицы в городах, поселках и в лесах. Щеглы распространены в Европе, Северной Африке, Передней Азии и Западной Сибири. Они питаются насекомыми-вредителями и семенами сорняков. Очень красиво поют, поэтому издавна их держат в качестве домашних любимцев ради наслаждения их мелодичными трелями. Также щеглы очень быстро привыкают к людям и приручаются, если создать им хорошие условия для содержания.