В «Борисполе» при попытке незаконного вывоза задержана партия из 1,6 тыс. птиц (ФОТО)

Задержанная партия щеглов, фото: Государственная фискальная служба

https://racurs.ua/n116944-v-borispole-na-popytke-nezakonnogo-vyvoza-zaderjana-partiya-iz-1-6-tys-ptic-foto-video.html

Racurs.ua

На пункте пропуска «Борисполь» задержан гражданин Ливана, который пытался незаконно вывезти в Иорданию 1,6 тыс. живых птиц.

Речь идет о щеглах общей стоимостью 80 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в Киевской области.

Птиц планировалось вывести авиатранспортом.

Отмечается, что у иностранца были поддельные документы — он подал справку на бланке одного из общественных объединений, которое занимается охраной птиц.

Однако когда правоохранители обратились в это объединение, то оказалось, что выращиванием или продажей птиц оно не занимается. Уставом организации предусмотрена только регистрация птиц, выращенных членами объединения, но давать разрешение на их экспорт оно не может.

Владелец партии щеглов оказался членом этого объединения, однако предоставить другие документы на закупку живых декоративных птиц он не смог.

Птиц изъяли до вынесения судом решения в связи с этой ситуацией. Их хранят на территории конноспортивного комплекса «Магнат».

В связи с этим инцидентом составлен протокол о нарушении таможенных правил. Законодательство за сокрытие товаров при перемещении через границу, в частности путем предоставления ложных документов, предусматривает штраф в размере 100% их стоимости. В случае повторного нарушения сумма штрафа возрастает до 200% стоимости товара.

Напомним, в октябре 2017 года в «Борисполе» задержали мужчину, который пытался вывезти в Объединенные Арабские Эмираты трех редких птиц.