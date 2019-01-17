У «Борисполі» на спробі незаконного вивезення затримана партія з 1,6 тис. птахів (ФОТО, ВІДЕО)

Затримана партія щигликів, фото: Державна фіскальна служба

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На пункті пропуску «Бориспіль» затримано громадянина Лівану, який намагався незаконно вивезти до Йорданії 1,6 тис. живих птахів.

Йдеться про щигликів загальною вартістю 80 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДФС у Київській області.

Птахів планувалося вивести авіатранспортом.

Зазначається, що в іноземця були підроблені документи — він подав довідку на бланку одного з громадських об'єднань, яке займається охороною птахів.

Проте коли правоохоронці звернулися до цього об'єднання, то виявилося, що вирощуванням чи продажем птахів воно не займається. Статутом організації передбачена лише реєстрація птахів, вирощених членами об'єднання, однак надавати дозвіл на їхній експорт воно не може.

Власник партії щиглів виявився членом цього об'єднання, проте надати інших документів на закупівлю живих декоративних птахів він не зміг.

Птахів вилучили до винесення судом рішення у зв’язку з цією ситуацією. Їх зберігають на території кінноспортивного комплексу «Магнат».

За цим інцидентом складено протокол щодо порушення митних правил. Законодавство за приховування товарів при переміщенні через кордон, зокрема шляхом подання неправдивих документів, передбачає штраф на суму 100% їхньої вартості. У випадку повторного порушення сума штрафу зростає до 200% вартості товару.

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Нагадаємо, у жовтні 2017 року в «Борисполі» затримали чоловіка, який намагався вивезти до Об'єднаних Арабських Еміратів трьох рідкісних птахів.