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Ракурс
Меган Маркл приголомшила публіку новим вбранням. Фото: АіФ

Вагітна Меган Маркл у блискучій сукні з розрізом знову порушила королівський етикет (ФОТО)

17 січ 2019, 17:11
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Меган Маркл знову приголомшила широку публіку: цього разу вона хизувалася в блискучому вбранні з великим розрізом на прем'єрі циркового шоу, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Daily Mail.

Напередодні подружжя герцогів Сассекських, які очікують первістка, відвідало Cirque du Soleil (Цирк дю Солей) у Лондоні. Меган у блискучому вбранні темно-синього кольору від бренду Roland Mouret (вартість сукні становить близько 5,5 тис. дол.) і чорних босоніжках від Stuart Weitzman продемонструвала оголені ноги з нафарбованими бордовим лаком нігтями.

На думку експертів у сфері етикету, вихід у світ у такому вигляді не відповідає королівському протоколу.

Вагітна Меган Маркл знову знехтувала королівським етикетом. Фото: Paul Grover / Getty Images

Нагадаємо, що наприкінці жовтня на офіційний прийом у Новій Зеландії Меган вбралася в стильну напівпрозору спідницю від Givenchy, яка засвітила її білизну.

Крім того, за підсумками 2018 року витрати на гардероб нової королівської невістки перевищили 500 тис. дол. І ця сума не враховує вартості її весільної сукні від згаданого бренду Givenchy.

Джерело: Ракурс


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