Головні новини за 17 січня: розблокування земельного законопроекту, ухвалення закону про перехід громад до ПЦУ, підозра Гройсмана в хабарництві

Головні новини за 17 січня 2019 року. Фото: Днепр Час

https://racurs.ua/ua/n116942-golovni-novyny-za-17-sichnya-rozblokuvannya-zemelnogo-zakonoproektu-uhvalennya-zakonu-pro.html

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Верховна Рада сьогодні розблокувала підписання законопроекту № 9355−5, який передбачає продовження мораторію на продаж землі. Цей законопроект народні обранці підтримали під час засідання парламенту 20 грудня 2018 року. Однак невдовзі депутати Віктор Пинзеник та Олексій Мушак зареєстрували дві постанови про скасування результатів голосування. Зокрема Пинзеник наголошував на випадках кнопкодавства.

Верховна Рада на ранковому засіданні 17 січня ухвалила законопроект про перехід релігійних громад до Православної церкви України (ПЦУ). Голоси «за» надали 229 народних депутатів. Законопроект № 4128 «Про свободу совісті та релігійні організації» (щодо зміни релігійними громадами підлеглості) у Раду вперше подали ще у 2016 році.

В університеті французького міста Ліон сьогодні пролунав потужний вибух, епіцентр якого розташовувався в науковій бібліотеці навчального закладу. Ймовірно, вибух був спровокований пожежею.

Національне антикорупційне бюро України за рішенням Солом’янського районного суду Києва буде розслідувати ймовірне отримання хабара прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. До НАБУ з проханням відкрити кримінальне провадження стосовно Гройсмана за ст. 367 (службова недбалість) і ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) КК України звернувся неназваний заявник. Проте бюро відмовилося зреагувати на заяву. Бездіяльність НАБУ заявник оскаржив у суді. Суд став на його бік і зобов’язав бюро відкрити кримінальне провадження стосовно прем'єра.