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Момент вибуху в Ліоні, фото: Express

У французькому університеті пролунав потужний вибух, є постраждалі (ФОТО, ВІДЕО)

17 січ 2019, 12:43
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В університеті французького міста Ліон сьогодні пролунав потужний вибух, епіцентр якого розташовувався в науковій бібліотеці навчального закладу.

Ймовірно, вибух був спровокований пожежею. Внаслідок інциденту незначні травми дістали троє осіб, повідомляє видання Express.

Зокрема, на відео, знятому очевидцями, можна побачити, що вибухові передувала поява густого чорного диму над будівлею.

Рятувальники рекомендують студентам та викладачам триматися подалі від будівлі. Ситуація вже під контролем, проте доступ до частини приміщень університету заблоковано.

Зазначається, що в приміщенні, де спалахнула пожежа, здійснювалися ремонтні роботи. Ймовірно, вибухнули балони з газом, які там зберігалися.

Нагадаємо, 12 січня у центрі Парижа пролунав потужний вибух, жертвами якого стали двоє осіб. Ще кілька десятків людей постраждали. Причиною інциденту став витік газу в приміщенні місцевої пекарні, розташованої на першому поверсі однієї з багатоповерхівок. Вибухова хвиля також значно пошкодила сусідні будівлі та перекинула припарковані автомобілі. Крім того, у радіусі 100 м місця вибуху були розбиті вікна.


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