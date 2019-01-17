У французькому університеті пролунав потужний вибух, є постраждалі (ФОТО, ВІДЕО)

Момент вибуху в Ліоні, фото: Express

https://racurs.ua/ua/n116924-u-francuzkomu-universyteti-prolunav-potujnyy-vybuh-ie-postrajdali-foto-video.html

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В університеті французького міста Ліон сьогодні пролунав потужний вибух, епіцентр якого розташовувався в науковій бібліотеці навчального закладу.

Ймовірно, вибух був спровокований пожежею. Внаслідок інциденту незначні травми дістали троє осіб, повідомляє видання Express.

Зокрема, на відео, знятому очевидцями, можна побачити, що вибухові передувала поява густого чорного диму над будівлею.

Рятувальники рекомендують студентам та викладачам триматися подалі від будівлі. Ситуація вже під контролем, проте доступ до частини приміщень університету заблоковано.

Зазначається, що в приміщенні, де спалахнула пожежа, здійснювалися ремонтні роботи. Ймовірно, вибухнули балони з газом, які там зберігалися.

�� [VILLEURBANNE] Incroyable vidéo du moment de l’explosion sur le campus #Doua, bâtiment Mendes, de l’Université Lyon 1, ce matin vers 9h00. L’incendie est quasiment maîtrisé. Au moins un blessé, plusieurs bâtiments évacués, dont la BU. #explosionpic.twitter.com/xTQhMry1tn — La Plume Libre (@LPLdirect) 17 січня 2019 р.

Нагадаємо, 12 січня у центрі Парижа пролунав потужний вибух, жертвами якого стали двоє осіб. Ще кілька десятків людей постраждали. Причиною інциденту став витік газу в приміщенні місцевої пекарні, розташованої на першому поверсі однієї з багатоповерхівок. Вибухова хвиля також значно пошкодила сусідні будівлі та перекинула припарковані автомобілі. Крім того, у радіусі 100 м місця вибуху були розбиті вікна.