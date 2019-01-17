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Ракурс
Нардепа Шухевича госпіталізували із будівлі Верховної Ради. Фото: Фокус

Шухевича госпіталізували під час засідання Верховної Ради (ФОТО)

17 січ 2019, 12:39
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Члена Радикальної партії Юрія-Богдана Шухевича сьогодні госпіталізували прямо із зали Верховної Ради. Йому стало зле на пленарному засіданні.

На виклик до парламенту прибула «швидка допомога» й забрала нардепа, повідомив у Facebook його помічник Василь Апасов.

Будівлю ВР Шухевич залишив у супроводі медиків, але не на ношах.

За попередньою інформацією, в Шухевича різко впав тиск.

Нардепа Шухевича госпіталізували. Фото: Facebook Василя Апасова

Як відомо, 85-річний Шухевич пройшов до Ради за списками Радикальної партії Олега Ляшка під № 5 на парламентських виборах 2014 року. Наразі він є заступником глави комітету у справах ветеранів та осіб з інвалідністю.

Джерело: Ракурс


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