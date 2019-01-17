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Нардепа Шухевича госпитализировали из здания Верховной Рады. Фото: Фокус
Шухевича госпитализировали во время заседания Верховной Рады (ФОТО)https://racurs.ua/n116923-shuhevicha-gospitalizirovali-vo-vremya-zasedaniya-verhovnoy-rady-foto.htmlRacurs.ua
Члена Радикальной партии Юрия-Богдана Шухевича сегодня госпитализировали прямо из зала Верховной Рады. Ему стало плохо на пленарном заседании.
На вызов в парламент прибыла «скорая помощь» и увезла нардепа, сообщил в Facebook его помощник Василий Апасов.
Здание ВР Шухевич покинул в сопровождении медиков, но не на носилках.
По предварительной информации, у Шухевича резко упало давление.
Как известно, 85-летний Шухевич прошел в Раду по спискам Радикальной партии Олега Ляшко под № 5 на парламентских выборах 2014 года. Сейчас он является замглавы комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.