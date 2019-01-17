Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Нардепа Шухевича госпитализировали из здания Верховной Рады. Фото: Фокус

Шухевича госпитализировали во время заседания Верховной Рады (ФОТО)

17 янв 2019, 12:39
999

Члена Радикальной партии Юрия-Богдана Шухевича сегодня госпитализировали прямо из зала Верховной Рады. Ему стало плохо на пленарном заседании.

На вызов в парламент прибыла «скорая помощь» и увезла нардепа, сообщил в Facebook его помощник Василий Апасов.

Здание ВР Шухевич покинул в сопровождении медиков, но не на носилках.

По предварительной информации, у Шухевича резко упало давление.

Нардепа Шухевича госпитализировали. Фото: Facebook Василия Апасова

Как известно, 85-летний Шухевич прошел в Раду по спискам Радикальной партии Олега Ляшко под № 5 на парламентских выборах 2014 года. Сейчас он является замглавы комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше