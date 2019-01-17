Шухевича госпитализировали во время заседания Верховной Рады (ФОТО)

Нардепа Шухевича госпитализировали из здания Верховной Рады. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n116923-shuhevicha-gospitalizirovali-vo-vremya-zasedaniya-verhovnoy-rady-foto.html

Racurs.ua

Члена Радикальной партии Юрия-Богдана Шухевича сегодня госпитализировали прямо из зала Верховной Рады. Ему стало плохо на пленарном заседании.

На вызов в парламент прибыла «скорая помощь» и увезла нардепа, сообщил в Facebook его помощник Василий Апасов.

Здание ВР Шухевич покинул в сопровождении медиков, но не на носилках.

По предварительной информации, у Шухевича резко упало давление.

Как известно, 85-летний Шухевич прошел в Раду по спискам Радикальной партии Олега Ляшко под № 5 на парламентских выборах 2014 года. Сейчас он является замглавы комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.