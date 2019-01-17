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Ракурс
В России решили не направлять делегацию в ПАСЕ, фото - "5 канал"

Россия решила игнорировать ПАСЕ в 2019 году и отказалась платить взносы в бюджет Совета Европы

17 янв 2019, 12:32
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Депутаты Госдумы приняли решение о нецелесообразности направления заявки на подтверждение полномочий членов делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в 2019 году.

Все фракции нижней палаты парламента РФ поддержали решение о том, что представители России не приедут в январе на очередную сессию ПАСЕ, сообщили 17 января на сайте Госдумы России.

Причиной решения депутаты назвали «ситуацию в ПАСЕ».

Госдума не видит оснований и для возобновления уплаты Россией обязательных взносов в бюджет Совета Европы.

О нецелесообразности участия России в работе ПАСЕ высказалась и верхняя палата — Совет Федерации.

Ранее сообщалось, что действующий генсек Турбьерн Ягланд настаивал на возвращении России к работе в ПАСЕ до саммита организации в 2019 году. Украинская делегация в связи с этим даже проигнорировала приглашение на ежегодный торжественный прием у генсека Совета Европы.

Это случилось из-за того, что в 2018 году Россия попыталась возобновить свое участие в ПАСЕ. Бюро этой организации по просьбе Ягланда и РФ создало специальную группу, которая путем внесения изменений в регламент согласовывала возвращение России в уставные органы Совета Европы.

Источник: Ракурс


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