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Подозрения Гройсмана во взяточничестве: суд обязал НАБУ открыть производство. Фото: Днепр Час
Подозрения Гройсмана во взяточничестве: суд обязал НАБУ открыть производствоhttps://racurs.ua/n116917-podozreniya-groysmana-vo-vzyatochnichestve-sud-obyazal-nabu-otkryt-proizvodstvo.htmlRacurs.ua
Национальное антикоррупционное бюро Украины по решению Соломенского районного суда Киева будет расследовать возможное получение взятки премьер-министром Владимиром Гройсманом.
В НАБУ с просьбой открыть уголовное производство в отношении Гройсмана по ст. 367 (служебная халатность) и ст. 368 (получение неправомерной выгоды) УК Украины обратился неназванный заявитель. Однако бюро отказалось отреагировать на заявление. Бездействие НАБУ заявитель обжаловал в суде. Суд встал на его сторону и обязал бюро открыть уголовное производство в отношении премьера, сообщают «Українські новини».
Кроме того, аналогичная ситуация сложилась с заявлением об открытии производства о злоупотреблении властью (ст. 364 УК Украины) и служебном подлоге (ст. 366 УК Украины) в отношении министра образования Лилии Гриневич. Заявитель обжаловал отказ НАБУ в Соломенском райсуде. Решением от 28 декабря 2018 года суд обязал бюро открыть и это уголовное производство.
Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ через суд обязали расследовать возможное содействие мэра Киева Виталия Кличко преступной группировке.