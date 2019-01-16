НАБУ обязали расследовать возможное содействие мэра Кличко преступной группировке

НАБУ обязали открыть производство относительно Кличко. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n116864-nabu-obyazali-rassledovat-sodeystvie-mera-klichko-uchastnikam-opg.html

Racurs.ua

В отношении мэра Киева Виталия Кличко Национальное антикоррупционное бюро Украины должно открыть уголовное производство по подозрению в возможном содействии участникам организованной преступной группировки (ОПГ) и злоупотреблении властью.

Заявитель подал жалобу в Соломенский районный суд на бездействие НАБУ, которое отказалось открыть уголовное производство по его заявлению относительно Кличко, сообщают «Українськi Новини».

В частности, заявитель просил бюро открыть уголовное производство в отношении Кличко по ряду статей Уголовного кодекса Украины:

ст. 170 (препятствование законной деятельности профсоюзов и политпартий),

ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью),

ч. 2 ст. 365 (превышение властных полномочий),

ч. 3 ст. 206 (противодействие хоздеятельности),

ч. 1 ст. 396 (сокрытие преступления),

ч. 2 ст. 256 (содействие участникам ОПГ).

Однако, НАБУ отказало в регистрации уголовного производства. Но Соломенский райсуд своим решением от 29 декабря 2018 года обязал бюро открыть производство по указанному заявлению.

Как ранее сообщал «Ракурс», Соломенский райсуд также обязал НАБУ открыть уголовное производство по факту возможного получения взятки генпрокурором Юрием Луценко.