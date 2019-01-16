Суд обязал Антикоррупционное бюро открыть производство в отношении Полторака из-за служебной халатности

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Генерал Полторак, фото — ТСН
Суд обязал Антикоррупционное бюро открыть производство в отношении Полторака из-за служебной халатностиhttps://racurs.ua/n116866-sud-obyazal-antikorrupcionnoe-buro-otkryt-proizvodstvo-v-otnoshenii-poltoraka-iz-za-slujebnoy.htmlRacurs.ua
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обязали открыть уголовное производство в отношении министра обороны Степана Полторака.
Речь идет о возможных фактах служебной халатности министра обороны, сообщили 16 января «Українські Новини» со ссылкой на решение Соломенского районного суда Киева.
Заявитель подал обращение о совершении преступления министром обороны Степаном Полтораком, предусмотренного ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.
Однако эти сведения не внесли в Единый реестр досудебных расследований.
После этого лицо подало жалобу в Соломенский райсуд, которую 29 декабря 2018 года Фемида удовлетворила. В решении суда говорится об обязании НАБУ открыть уголовное производство.
Детали заявления, повлекшего расследование против Полторака, в материалах дела отсутствуют.
Кроме того, этот гражданин в октябре прошлого года обратился в НАБУ с заявлением о совершении чиновниками Министерства обороны нескольких уголовных преступлений — злоупотреблении служебным положением и причастности к контрабанде полковника Росказова и прапорщика Кондратенко.
Напомним, что Полторак в начале января 2019 года уволил двух военных чиновников за неэффективное использование средств. Лишились должностей руководители территориальных квартирно-эксплуатационных управлений. Также был понижен в звании один из офицеров территориального КЭУ. Еще одного сотрудника КЭУ понизили в должности.