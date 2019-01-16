Суд обязал Антикоррупционное бюро открыть производство в отношении Полторака из-за служебной халатности

Генерал Полторак, фото — ТСН

https://racurs.ua/n116866-sud-obyazal-antikorrupcionnoe-buro-otkryt-proizvodstvo-v-otnoshenii-poltoraka-iz-za-slujebnoy.html

Racurs.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обязали открыть уголовное производство в отношении министра обороны Степана Полторака.

Речь идет о возможных фактах служебной халатности министра обороны, сообщили 16 января «Українські Новини» со ссылкой на решение Соломенского районного суда Киева.

Заявитель подал обращение о совершении преступления министром обороны Степаном Полтораком, предусмотренного ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.

Однако эти сведения не внесли в Единый реестр досудебных расследований.

После этого лицо подало жалобу в Соломенский райсуд, которую 29 декабря 2018 года Фемида удовлетворила. В решении суда говорится об обязании НАБУ открыть уголовное производство.

Детали заявления, повлекшего расследование против Полторака, в материалах дела отсутствуют.

Кроме того, этот гражданин в октябре прошлого года обратился в НАБУ с заявлением о совершении чиновниками Министерства обороны нескольких уголовных преступлений — злоупотреблении служебным положением и причастности к контрабанде полковника Росказова и прапорщика Кондратенко.

Напомним, что Полторак в начале января 2019 года уволил двух военных чиновников за неэффективное использование средств. Лишились должностей руководители территориальных квартирно-эксплуатационных управлений. Также был понижен в звании один из офицеров территориального КЭУ. Еще одного сотрудника КЭУ понизили в должности.