Суд зобов’язав Антикорупційне бюро відкрити провадження стосовно Полторака через службову недбалість

Генерал Полторак, фото — ТСН

https://racurs.ua/ua/n116866-sud-zobov-yazav-antykorupciyne-buro-vidkryty-provadjennya-stosovno-poltoraka-cherez-slujbovu.html

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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) зобов’язали відкрити кримінальне провадження стосовно міністра оборони Степана Полторака.

Йдеться про ймовірні факти службової недбалості міністра оборони, повідомили 16 січня «Українські Новини» з посиланням на рішення Солом’янського районного суду Києва.

Заявник подав звернення про скоєння злочину міністром оборони Степаном Полтораком за ст. 367 (службова недбалість) КК України.

Однак ці відомості не внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Після цього особа подала скаргу до Солом’янського райсуду, яку 29 грудня 2018 року Феміда задовольнила. У рішенні суду йдеться про зобов’язання НАБУ відкрити кримінальне провадження за наведеними фактами.

Деталі заяви, яка спричинила розслідування проти Полторака, у матеріалах справи відсутні.

Крім того, цей громадянин в жовтні минулого року звернувся в НАБУ із заявою про скоєння чиновниками Міністерства оборони декількох кримінальних злочинів — зловживання службовим становищем і причетності до контрабанди полковника Росказова і прапорщика Кондратенка.

Нагадаємо, що Полторак на початку січня 2019 року звільнив двох військових чиновників за неефективне використання коштів. Позбулися посад керівники територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь. Також було понижено у званні одного з офіцерів територіального КЕУ. Ще одного співробітника КЕУ понизили в посаді.