Нові правила YouTube заборонили небезпечні для життя челенджі

Нові правила YouTube

https://racurs.ua/ua/n116865-novi-pravyla-youtube-zaboronyly-nebezpechni-dlya-jyttya-chelendji.html

Racurs.ua

YouTube 15 січня змінив правила користувача, про це повідомила його адміністрація. Тепер заборонено публікувати відео, в яких показують челенджі, повторення яких може призвести до травм і навіть до смерті. Це ж стосується і так званих пранків, герої яких знаходяться в нібито небезпечних ситуаціях, наприклад, до них в будинок хтось вторгся.

«На YouTube немає більше місця для Tide Pod Challenge або Fire Challenge, так як вони можуть призвести до серйозних травм», — повідомила адміністрація.

Модерація посилань, які залишають в підписах до відео також посилена. Всі вони будуть відразу ж віддалятися, якщо вони ведуть на спам-сайти, шкідливі програми або порнографію. Користувач отримає попередження, якщо протягом 90 днів його доведеться попереджати тричі, акаунт видалять.

Також заборонили завантажувати мініатюри зображення, в яких містяться сцени насильства чи порнографії, навіть якщо відео правила не порушує.

Одним із прикладів дуже небезпечних челенджів є виконання різних завдань із зав’язаними очима за мотивами «Пташиного короба». Відеоблогер Джейк Пол опублікував ролик, де він веде машину із зав’язаними очима. Хоча відео видалили дуже швидко, 17-річна американка встигла потрапити в ДТП, пробуючи це повторити.

В правила додали пункт про важкі емоційні переживання у дітей. Тепер заборонені пранки, де дитина повинна взяти участь в ситуації, коли її батьки нібито померли. Такі ролики публікував канал DaddyOFive.

У січні 2018 року з’явився Tide Pod Challenge. Його учасники повинні пожувати гель-таблетки Tide, які дуже схожі на цукерки і передати естафету друзям.