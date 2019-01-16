Новые правила YouTube запретили опасные для жизни челленджи

Новые правила YouTube. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n116865-novye-pravila-youtube-zapretili-opasnye-dlya-jizni-chellendji.html

Racurs.ua

YouTube 15 января изменил пользовательские правила, об этом сообщила его администрация. Теперь запрещено публиковать видео, в которых показывают челленджи, повторение которых может привести к травмам и даже к смерти. Это же касается и так называемых пранков, герои которых находятся в якобы опасных ситуациях, например, к ним в дом кто-то вторгся.

«На YouTube нет больше места для Tide Pod Challenge или Fire Challenge, так как они могут привести к серьезным травмам», — сообщила администрация.

Модерация ссылок, которые оставляют в подписях к видео также усилена. Все они будут сразу же удаляться, если они ведут на спам-сайты, вредоносные программы или порнографию. Пользователь получит предупреждение, если в течении 90 дней его придется предупреждать трижды, аккаунт удалят.

Также запретили загружать миниатюры изображения, в которых содержатся сцены насилия или порнографии, даже если видео правила не нарушает.

Одним из примеров очень опасных челленджей является выполнение разных заданий с завязанными глазами по мотивам «Птичьего короба». Видеоблогер Джейк Пол опубликовал ролик, где он ведет машину с завязанными глазами. Хотя видео удалили очень быстро, 17-летняя американка успела попасть в ДТП, пробуя это повторить.

В правила добавили пункт про тяжелые эмоциональные переживания у детей. Теперь запрещены пранки, где ребенок должен поучаствовать в ситуации, когда его родители якобы умерли. Такие ролики публиковал канал DaddyOFive.

В январе 2018 года появился Tide Pod Challenge. Его участники должны пожевать гель-таблетки Tide, которые очень похожи на конфеты и передать эстафету друзьям.