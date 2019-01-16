В оккупированных городах Донбасса из-за неубранного снега обрушились крыши многоэтажек

Крыши жилых домов обрушились из-за неубранного снега в оккупированных городах Донбасса. Фото: VistaNews.ru

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Крыши двух жилых домов обрушились в двух городах оккупированного Донбасса из-за неубранного снега. Инциденты произошли почти одновременно в Торезе и Брянке, контролируемых террористическими организациями ДНР и ЛНР.

Сегодня обрушилась крыша трехэтажного многоквартирного дома в Торезе. Под тяжестью снега упала кровля площадью 10 м на 25 м, сообщают «Новости Донбасса», ссылаясь на так называемое Министерство по чрезвычайным ситуациям ДНР.

Информацию о пострадавших в результате обрушения конструкции боевики не разглашают.

Аналогичный инцидент произошел и в Брянке, контролируемой террористами ЛНР. В многоквартирном доме на улице Молодогвардейской также обрушилась крыш. Из-за большого скопления снега упали деревянные конструкции и шиферные покрытия на площади 95 кв. м. В результате обрушения крыши в Брянке никто не пострадал.

Раннее «Ракурс» сообщал об обрушении крыши в бывшем кинотеатре Кривого Рога.