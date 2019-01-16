Имущество Фирташа арестовали на Кипре

https://racurs.ua/n116862-imuschestvo-firtasha-arestovali-na-kipre-smi.html

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На Кипре арестовали имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа на сумму около 46 млн долл. Такое решение принял суд Лимасола и наложил арест на движимое и недвижимое имущество олигарха.

Установлено, что банк ВТБ подал иск против компаний Фирташа, этот банк — российский. Арестовали имущество Фирташа в качестве обеспечительной меры, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные неназванные источники.

Также стало известно, что арестовали не только личное имущество олигарха. Кроме этого суд наложил арест на активы его компаний, а именно речь идет о Group DF Holdings Limited, которая является главной фирмой Фирташа.

Иск банк ВТБ подал против Фирташа еще 20 декабря 2018 года. Всего за неделю суд принял решение об аресте активов. Также известно, что рассмотрение иска по существу начнется не раньше конца января.

Напомним, что суд Европейского Союза в октябре 2018 года снял основную преграду для экстрадиции Фирташа в США. Штаты уже долгое время пытаются добиться этого, правительство обвинило украинского олигарха в попытке подкупа индийских чиновников.