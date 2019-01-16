Майно Фірташа заарештували на Кіпрі . Фото: Радіо Свобода

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На Кіпрі заарештували майно українського мільярдера Дмитра Фірташа на суму близько 46 млн дол. Таке рішення ухвалив суд міста Лімасол та наклав арешт на рухоме і нерухоме майно олігарха.

Встановлено, що банк ВТБ подав позов проти компаній Фірташа, цей банк — російський. Заарештували майно Фірташа в якості забезпечувального заходу, пише «Коммерсантъ», із посиланням на власні неназвані джерела.

Також стало відомо, що заарештовано не тільки особисте майно олігарха. Окрім цього суд наклав арешт на активи його компаній, а саме йдеться про Group DF Holdings Limited, яка є головною фірмою Фірташа.

Позов банк ВТБ подав проти Фірташа ще 20 грудня 2018 року. Усього за тиждень суд ухвалив рішення про арешт активів. Також відомо, що розгляд позову по суті розпочнеться не раніше кінця січня.

Нагадаємо, що суд Європейського Союзу в жовтні 2018 року зняв основну перепону для екстрадиції Фірташа до США. Штати вже тривалий час намагаються домогтися цього, уряд звинуватив українського олігарха у спробі підкупу індійських чиновників.