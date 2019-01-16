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Ракурс
Дахи житлових будинків обвалилися через неприбраний сніг в окупованих містах Донбасу. Фото: VistaNews.ru

В окупованих містах Донбасу через неприбраний сніг обвалилися дахи багатоповерхівок

16 січ 2019, 11:01
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Дахи двох житлових будинків обвалилися в двох містах окупованого Донбасу через неприбраний сніг. Інциденти сталися майже одночасно в Торезі та Брянці, що контролюються терористичними організаціями ДНР і ЛНР.

Сьогодні обвалився дах триповерхового багатоквартирного будинку в Торезі. Під вагою снігу впала покрівля площею 10 м на 25 м, повідомляють «Новини Донбасу», посилаючись на так зване Міністерство надзвичайних ситуацій ДНР.

Інформацію про кількість постраждалих унаслідок обвалу конструкції бойовики не розголошують.

Аналогічний інцидент стався і в Брянці, що контролюється терористами ЛНР. У багатоквартирному будинку на вулиці Молодогвардійській також обвалився дах. Через велике скупчення снігу впали дерев’яні конструкції та шиферне покриття на площі 95 кв. м. Унаслідок обвалу даху в Брянці ніхто не постраждав.

Раніше «Ракурс» повідомляв про обвал даху в колишньому кінотеатрі Кривого Рогу.


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