НАБУ зобов’язали розслідувати можливе сприяння Кличка злочинному угрупованню

НАБУ зобов'язали відкрити провадження стосовно Кличка. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n116864-nabu-zobov-yazaly-rozsliduvaty-spryyannya-mera-klychko-uchasnykam-ozu.html

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Стосовно мера Києва Віталія Кличка Національне антикорупційне бюро України має відкрити кримінальне провадження за підозрою у можливому сприянні учасникам організованого злочинного угруповання (ОЗУ) та зловживанні владою.

Заявник подав скаргу до Солом’янського райсуду Києва на бездіяльність НАБУ, яке відмовилося відкрити кримінальне провадження за його заявою стосовно Кличка, повідомляють «Українськi Новини».

Зокрема, заявник просив бюро відкрити провадження стосовно Кличка за низкою статей Кримінального кодексу України:

ст. 170 (перешкоджання законній діяльності профспілок і політичних партій),

ч. 2 ст. 364 (зловживання владою),

ч. 2 ст. 365 (перевищення владних повноважень),

ч. 3 ст. 206 (протидія господарській діяльності),

ч. 1 ст. 396 (приховування злочину),

ч. 2 ст. 256 (сприяння учасникам ОЗУ).

Однак, НАБУ відмовило в реєстрації кримінального провадження. Але Солом’янський райсуд своїм рішенням від 29 грудня 2018 року зобов’язав бюро відкрити провадження за вказаною заявою.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Солом’янський райсуд також зобов’язав НАБУ відкрити кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабара генпрокурором Юрієм Луценком.