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Рада поддержала законопроект о прямых закупках импортной военной продукции, фото: bizbrasov.ro

Рада разрешила Минобороны напрямую покупать импортную военную продукцию

17 янв 2019, 12:11
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Верховная Рада сегодня поддержала законопроект № № 9122, который вводит для Министерства обороны возможность прямой закупки импортной военной продукции.

За этот законопроект проголосовали 236 народных избранников, против были трое, 12 — воздержались, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

В пояснительной записке инициатор законопроекта народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник отмечает, что соответствующие изменения в законодательство будут способствовать оптимизации закупки по импорту продукции оборонного назначения для собственных нужд государственных заказчиков, в частности позволят значительно ускорить процесс закупки. Кроме того, ожидается, что отсутствие посредников позволит сэкономить средства.

Законопроект также совершенствует правовое регулирование вопросов, связанных с офсетными (компенсационными) договорами.

В случае подписания президентом, этот закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Кабмину нужно будет в месячный срок привести нормативно-правовые акты в соответствие с изменениями законодательства.

Напомним, Верховная Рада сегодня также приняла законопроект, регулирующий процесс изменения подчиненности религиозных общин.

Источник: Ракурс


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