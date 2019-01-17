Рада приняла закон о соцуслугах, определив понятие сложных жизненных обстоятельств

Социальные услуги направлены на профилактику и преодоление сложных жизненных обстоятельств, фото — Бориспольская РГА

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Racurs.ua

Верховная Рада 17 января приняла во втором чтении и в целом закон «О социальных услугах».

Документ № 4607 набрал в парламенте 230 голосов «за», сообщает сегодня сайт ВР.

Согласно закону, социальные услуги направлены на профилактику, преодоление сложных жизненных обстоятельств и минимизацию их негативного воздействия на лиц.

Сложными жизненными обстоятельствами названы условия жизни, которые негативно влияют на ее качество, состояние здоровья и развитие личности, а также функционирование семьи. Такие обстоятельства отдельный человек или его семья не могут преодолеть самостоятельно.

К базовым соцуслугам отнесены уход дома, дневной уход, социальная адаптация, интеграция и реинтеграция, предоставление убежища, экстренное (кризисное) вмешательство, консультирование, социальное сопровождение, представительство интересов, сопровождение лиц с ограниченными возможностями, перевод на язык жестов, уход и воспитание детей в условиях, приближенных к семейным, сопровождение во время инклюзивного обучения и информирования.

Законодатели решили создать специальный Реестр социальных услуг. Это автоматизированная система, функции которой заключаются в обработке всех данных о соцуслугах, предоставляемых государством.

Закон № 4607 предусматривает заключение договора о предоставлении соцуслуг, которые осуществляются за счет средств госбюджета.

Предполагается, что этот документ вступит в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, что Рада 15 января приняла законопроект № 9102 «О внесении изменений в п. 3 раздела VIII „Заключительные положения“ Закона Украины „Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий“». В нем подтверждено действие моратория на незаконное выселение граждан из общежитий, которые строились до 1 декабря 1991 года.