Рада ухвалила закон про соцпослуги, визначивши поняття складних життєвих обставин

Соціальні послуги спрямовані на профілактику і подолання складних життєвих обставин, фото — Бориспільська РДА

https://racurs.ua/ua/n116919-rada-uhvalyla-zakon-pro-socposlugy-vyznachyvshy-ponyattya-skladnyh-jyttievyh-obstavyn.html

Racurs.ua

Верховна Рада 17 січня ухвалила в другому читанні та в цілому закон «Про соціальні послуги».

Документ № 4607 ухвалили у парламенті 230-ма голосами «за», повідомляє сьогодні сайт ВР.

Згідно з законом, соціальні послуги спрямовані на профілактику, подолання складних життєвих обставин та мінімізацію їх негативного впливу на осіб.

Складними життєвими обставинами названо умови життя, що негативно впливають на його якість, стан здоров’я та розвиток особи, а також функціонування сім’ї. Такі обставини особа чи її родина не можуть подолати самостійно.

До базових соцпослуг віднесено догляд удома, денний догляд, соціальну адаптацію, інтеграцію та реінтеграцію, надання притулку, екстрене (кризове) втручання, консультування, соціальний супровід, представництво інтересів, супровід осіб із інвалідністю, переклад мовою жестів, догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних, супровід під час інклюзивного навчання й інформування.

Законодавці вирішили створити спеціальний Реєстр соціальних послуг. Це автоматизована система, функції якої полягають в обробці всіх даних про соцпослуги, що надаються державою.

Закон № 4607 передбачає укладання договору про надання соцпослуг, які здійснюються за рахунок коштів держбюджету.

Передбачається, що цей документ набуде чинності з 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, що Рада 15 січня прийняла законопроект № 9102 «Про внесення змін до п. 3 розділу VIII „Прикінцеві положення“ Закону України „Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків“». У ньому підтверджено дію мораторію на незаконне виселення громадян з гуртожитків, які будувалися до 1 грудня 1991 року.