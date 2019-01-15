Виселяти жителів гуртожитків у Раді заборонили новим законом

Рада наголосила на неможливості скасування мораторію, доки уряд не подасть у парламент цільову програму, фото — "Гордон"

https://racurs.ua/ua/n116838-vyselyaty-jyteliv-gurtojytkiv-u-radi-zaboronyly-novym-zakonom.html

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Верховна Рада 15 січня прийняла за основу і в цілому законопроект № 9102 «Про внесення змін до п. 3 розділу VIII „Прикінцеві положення“ Закону України „Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків“».

«За» проголосував 241 народний депутат, повідомляє сайт Ради.

Проект закону зареєстровано за № 9102.

У документі наголошується про неможливість скасування мораторію на незаконне виселення громадян з гуртожитків, які будувалися до 1 грудня 1991 року.

Він діятиме до завершення загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад.

Закон розроблювався й приймався Радою через те, що програма передачі гуртожитків урядом так і не подана на розгляд парламенту.

Законодавці побоювалися формального тлумачення деяких норм Прикінцевих положень закону «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків».

Тому новий документ, на думку законодавців, покликаний досягти юридично коректного формулювання.