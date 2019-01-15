Выселять жителей общежитий в Раде запретили новым законом

Рада настояла на невозможности отмены моратория, пока правительство не подаст в парламент целевую программу, фото - "Гордон"

https://racurs.ua/n116838-vyselyat-jiteley-obschejitiy-v-rade-zapretili-novym-zakonom.html

Racurs.ua

Верховная Рада 15 января приняла за основу и в целом законопроект «О внесении изменений в п. 3 раздела VIII „Заключительные положения“ Закона Украины „Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий“».

«За» проголосовал 241 народный депутат, сообщает сайт паралмента.

Проект закона зарегистрирован под № 9102.

В документе говорится о невозможности отмены моратория на незаконное выселение граждан из общежитий, которые строились до 1 декабря 1991 года.

Он будет действовать до завершения общегосударственной целевой программы передачи общежитий в собственность территориальных общин.

Закон разрабатывался и принимался Радой из-за того, что программа передачи общежитий правительством так и не подана на рассмотрение парламента.

Законодатели опасались формального толкования некоторых норм Заключительных положений закона «Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий».

Поэтому новый документ, по мнению законодателей, призван достичь юридически корректной формулировки.