Курс криптовалют: стоимость биткоина выросла на 2,8% (ИНФОГРАФИКА)

Биткоин снова вырос в цене. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

Курс биткоина (Bitcoin) 15 января вырос на 2,8% и торгуется на уровне 3 тыс. 685 долл.

Вместе с основной криптовалютой выросли в цене и другие цифровые валюты. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

Отмечается, что ликвидные криптовалюты подорожали от 2,4 до 7,8%.

Вторая по популярности цифровая валюта Ripple (Рипл) выросла на 2,4% и за нее на торгах придется заплатить 0,33 долл. За Ethereum (Этериум) просят 127,6 долл., его цена выросла до 7,8%.

Bitcoin Саѕһ (Биткоин Кэш) подорожал на 4,7% и сейчас стоит 131,7 дол., а EOS (ЭОС) вырос в цене на 5,9%, до 2,4 долл.

Сейчас капитализация биткоина выросла до 64,4 млрд долл.

Касательно других криптовалют, то капитализация Ripple сейчас составляет 13,6 млрд долл., Ethereum — 13,3 млрд долл., Bitcoin Саѕһ - 2,3 млрд долл., а EOS — 2,2 млрд долл.

Напомним, в декабре 2018 года курс биткоина и других криптовалют продолжал падать. Так, 6 декабря курс основной криптовалюты снизился более чем на 80% от своего исторического максимума в 20 тыс. дол. В тот день криптовалюта торговалась в 3 тыс. 726 долл.