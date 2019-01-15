Курс криптовалют: вартість біткоіна зросла на 2,8% (ІНФОГРАФІКА)

Біткоін знову зріс у ціні. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n116837-kurs-kryptovalut-vartist-bitkoina-zrosla-na-2-8-infografika.html

Racurs.ua

Курс біткоіна (Bitcoin) 15 січня зріс на 2,8% й торгується на рівні 3 тис. 685 дол.

Разом із основною криптовалютою зросли в ціні й інші цифрові валюти. Про це свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зазначається, що ліквідні криптовалюти подорожчали від 2,4 до 7,8%.

Друга за популярністю цифрова валюта Ripple (Ріпл) зросла на 2,4% й за неї на торгах доведеться заплатити 0,33 дол. За Ethereum (Етеріум) просять 127,6 дол., його ціна зросла до 7,8%.

Bitcoin Саѕһ (Біткоін Кеш) подорожчав на 4,7% й нині коштує 131,7 дол., а EOS (ЕОС) зріс у ціні на 5,9%, до 2,4 дол.

Наразі капіталізація біткоіна зросла до 64,4 млрд дол.

Щодо інших криптовалют, то капіталізація Ripple наразі складає 13,6 млрд дол., Ethereum — 13,3 млрд дол., Bitcoin Саѕһ - 2,3 млрд дол., а EOS — 2,2 млрд дол.

Нагадаємо, в грудні 2018 року курс біткоіна та інших криптовалют продовжував падати. Так, 6 грудня курс основної криптовалюти знизився на понад 80% від свого історичного максимуму у 20 тис. дол. Того дня криптовалюта торгувалася в 3 тис. 726 дол.